تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون مع قاسم باشا
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 21:05
كتب : FilGoal
تعادل طرابزون سبور مع قاسم باشا بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة التاسعة من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور في المباراة بالكامل.
قاسم باشا هو الفريق الأسبق لتريزيجيه الذي لعب في صفوفه لموسمين.
وارتفع رصيد طرابزون سبور للنقطة الـ 17 في المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن أضنة ديمرسبور صاحب الصدارة، كما ارتفع رصيد قاسم باشا للنقطة الـ 13 في المركز التاسع.
وشارك تريزيجيه خلال الشوط الأول كجناح أيسر بينما حول لعب الشوط الثاني كجناح أيمن.
وشارك تريزيجيه مع طرابزون في المباراة الـ 15 وتمكن خلال المباريات السابقة من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة.
وسيلعب طرابزون مباراته المقبلة مع بشكتاش على ملعب الأخير في الجولة العاشرة.
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