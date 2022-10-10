تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون مع قاسم باشا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - ريد ستار

تعادل طرابزون سبور مع قاسم باشا بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور في المباراة بالكامل.

قاسم باشا هو الفريق الأسبق لتريزيجيه الذي لعب في صفوفه لموسمين.

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وارتفع رصيد طرابزون سبور للنقطة الـ 17 في المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن أضنة ديمرسبور صاحب الصدارة، كما ارتفع رصيد قاسم باشا للنقطة الـ 13 في المركز التاسع.

وشارك تريزيجيه خلال الشوط الأول كجناح أيسر بينما حول لعب الشوط الثاني كجناح أيمن.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون في المباراة الـ 15 وتمكن خلال المباريات السابقة من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة.

وسيلعب طرابزون مباراته المقبلة مع بشكتاش على ملعب الأخير في الجولة العاشرة.

محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي قاسم باشا
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