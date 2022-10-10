كرة يد - بتواجد لاعبي الأهلي وغياب الأحمر.. الكشف عن قائمة مصر لوديتي البحرين

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد قائمة أسماء لاعبي منتخب مصر للرجال استعدادا لخوض معسكر لمواجهة منتخب البحرين.

وتضم قائمة منتخب مصر لاعبي الأهلي بشكل طبيعي قبل انضمامهم إلى بعثة الفريق في الدمام استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين يومي 14 و15 أكتوبر الجاري.

ويقام معسكر المنتخب المصري بمجمع صالات حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال فترة التوقف الدولي.

ويغيب أحمد الأحمر قائد منتخب مصر عن قائمة الفريق.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد على - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا - على زين - أحمد هشام دودو - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - يحيى الدرع - سيف الدرع - أحمد خيرى - يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد سند - أكرم يسرى - عمر خالد كاستيلو - إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - أحمد عادل - خالد وليد - شادى خليل.

ومن المقرر أن يستقر روبرتو باروندو المدير الفني لمنتخب مصر على اختيار 18 لاعبا فقط من القائمة لخوض المباراتين وهو ما يعني استبعاد ستة لاعبين.

ويأتي المعسكر ضمن استعدادات منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم في يناير المقبل.

ويقع منتخب مصر بجوار منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا في المجموعة السابعة.