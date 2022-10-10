سيراميكا كليوباترا يواصل تدعيماته ويضم صلاح محسن

واصل سيراميكا كليوباترا تدعيماته في سوق الانتقالات الصيفية ونجح في ضم صلاح محسن من الأهلي على سبيل الإعارة.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع صلاح محسن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء.

ووقع صلاح محسن على عقود انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا.

وكشف نادي سيراميكا كليوباترا أن تعاقده مع صلاح محسن جاء بناء على رغبة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات مع محمد كناريا وعمرو قلاوة، وأحمد ياسر ريان، وجون إيبوكا، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ومحمد شكري، وأحمد رمضان، وأحمد هاني، ومحمد عادل، ومحمد ناصف ومحمد بسام.

ويفتتح سيراميكا كليوباترا مبارياته في الموسم الجديد من الدوري المصري أمام فريق المصري البورسعيدي.

وينطلق الدوري المصري يوم 18 أكتوبر ولم يتم الكشف عن موعد المباريات بشكل رسمي حتى الآن.

وكان صلاح محسن قد انضم إلى الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف إنبي.

وخرج صلاح محسن إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة في يناير 2020 وحتى نهاية الموسم قبل أن يعود إلى الأهلي مجددا.

وخاض صلاح محسن بقميص الأهلي 92 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 17 هدفا وصناعة 5 آخرين.

وتوج محسن مع الأهلي بلقب الدوري مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس مصر مرة والسوبر الإفريقي مرة.