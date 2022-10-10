مؤتمر جالتييه: تفاصيل إصابة ميسي.. والحديث عن رد فعل مبابي الغاضب حول مركزه

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان وناصر الخليفي

كشف كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة ليونيل ميسي لاعب الفريق.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بنفيكا غدا الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان غياب ميسي للمرة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.

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وقال جالتييه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كل أسبوع يكون مهما بالنسبة لباريس سان جيرمان، كان لدينا مباراتين مهمتين أمام بنفيكا وتنتظرنا مباراة أخرى صعبة أمام مارسيليا الأحد ولكن الأسبوع الذي يليه وجميع الأسابيع ستكون مهمة أيضا، نطمح للفوز في كل مباراة ولا نأخذ أولويات ولكن فقط نأخذ في الاعتبار حالة اللاعبين".

وتابع "ميسي عانى من عدم أريحية في سمانة الساق لقد اعتقد أن بإمكانه اللعب غدا لكن في النهاية سيعود في حال جيدة هو أفضل حاليا لكنه يعاني من شعور سيء لذلك فضل عدم المشاركة وسنرى تطورات الأمور ولكن من المرجح جدا أن يلعب أمام مارسيليا".

وواصل "نعرف مدى أهمية ليونيل ميسي والمستوى الذي وصل له وعلاقته باللاعبين لذلك لا يمكن أن نشعر بالسعادة في غيابه ولكن يجب أن نجد حلولا أخرى لتشكيل خطورة على دفاعات بنفيكا".

وأضاف "العلاقة بين نيمار ومبابي متواجدة بالفعل ولكن نحتاج إلى بعض المتغيرات الأخرى في المباراة وإلا سيكون من السهل على الخصم إيقافنا ولكن العلاقة بين الثنائي متواجدة منذ خمس سنوات".

وشدد "رد فعل مبابي بعد المباراة كان بسب غضبه من النتيجة، تحدث كثيرا معه في بداية الموسم وكنت منتبها كثيرا لتصريحه بأنه يشعر براحة أكبر في مركزه مع منتخب فرنسا، لا أعرف منا قيل له قبل وصوله ولكن تحدثنا طوال الصيف حول البحث عن مهاجم جديد بطريقة لعب مختلفة حتى يتمكن من اللعب في مكانه المفضل ولكننا لم نجد أي مهاجم آخر ولكنه ذكي وقادر على التكيف في المكان الذي يلعب فيه".

وأكمل "مبابي سجل بالفعل 11 هدفا حتى الآن وأعرف أنه سيسجل المزيد".

وكان مبابي قد نشر تصريحا غاضبا عبر حسابه على إنستاجرام يفيد بأنه يشعر بالراحة أكبر مع منتخب فرنسا بسبب لعبه كجناح.

مباراة الذهاب على ملعب بنفيكا كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن بنفيكا صاحب المركز الثاني.

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