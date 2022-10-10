للعام الثاني على التوالي.. فوت جينكس تنظم بطولة لنشر الوعي ضد سرطان الثدي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

FOOTGENiX

للعام الثاني على التوالي. Footgenix تنظم بطولة Teqball الخيرية لنشر الوعي ضد سرطان الثدي بالتعاون مع مؤسسة بهية.

البطولة هذا العام ستكون للأولاد والبنات، وذلك للتوعية بأن مرض سرطان الثدي خطر يصيب ويهدد الرجال كذلك وليس السيدات فقط.

سيقوم الحفل بجمع التبرعات لعلاج المرضى يوم 14 أكتوبر من الساعة 3 عصرا وحتى 11 مساء.

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انتظروا مفاجآت كثيرة للمشاركين.

يمكنك التسجيل في البطولة من هنا.

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فوت جينكس
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