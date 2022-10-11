لوائح الدوري المصري (2) - ابتعد عن شاشة الفيديو.. وهذا ما يحدث إذا تم الاعتداء على الحكم

واقعة ما حدثت في أحد الملاعب أو خارجه، النتيجة دائما ما تكون جدالا طويلا يمتد لساعات وربما لأيام عبر شاشات التلفاز، وأحبال متشابكة من أسئلة لا تنقطع سوى بإجابة سؤال واحد بسيط ومباشر: ماذا تقول اللائحة؟

FilGoal.com يصحبكم للتعرف على أبرز لوائح الدوري المصري في سلسلة من 3 حلقات، بين القديم والمستحدث والمعدل والمغلظ، في ظل استمرار تجربة عودة الجماهير للموسم الثاني على التوالي.

كثيرا ما نرى اللاعبون يحاولون استراق النظر إلى ما يشاهده الحكم عبر شاشة تقنية الفيديو، وذلك الأمر محظور في أغلب اللوائح، بما فيها لائحة الدوري المصري.

ماذا يحدث إن ارتكب لاعبا أي فعل مشين؟ ماذا يحدث إذا تعرض الحكم للاعتداء؟ اللائحة تجيب..

عقوبات اعتيادية

الطرد للحصول على إنذارين أو منع هدف محقق: إيقاف لمباراة واحدة

الحصول على 3 إنذارات في 3 مباريات مختلفة: إيقاف لمباراة واحدة

الطرد للخشونة المتعمدة: إيقاف لمباراتين

ضرب الخصم بدون كرة: إيقاف لمدة 3 مباريات

السلوك غير الرياضي ضد أحد عناصر اللعبة عدا الحكام: إيقاف لمدة مباراتين

طرد أحد أفراد الأجهزة للاعتراض، في حالة الامتثال للقرار: إيقاف لمباراة واحدة

في حالة عدم الامتثال لقرار الطرد: إيقاف لمباراتين

محاولة الاعتداء (قذف زجاجات... إلخ) على أحد عناصر اللعبة عدا الحكام: إيقاف لـ 3 مباريات

السب أو البصق على أحد عناصر اللعبة عدا الحكام: إيقاف لـ 4 مباريات

فعل فاضح أو إشارات مشينة على أحد عناصر اللعبة عدا الحكام: إيقاف لـ 6 مباريات

ارتكاب أي فعل من شأنه إثارة الجماهير: إيقاف لـ 4 مباريات

عقوبات السلوك ضد التحكيم

الاعتراض على قرارات الحكم بصورة جماعية: غرامة 25 ألف جنيه تتاعف في حالة التكرار

تجمع أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق حول أحد الحكام للاعتراض: غرامة 20 ألف جنيه

اقتراب أحد اللاعبين أو أفراد الأجهزة الفنية من منطقة شاشة حكم الفيديو : إيقاف لمباراة واحدة

مغادرة المنطقة الفنية للاعتراض: إيقاف لمباراة واحدة

سلوك غير رياضي تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة: إيقاف لـ 4 مباريات

الدفع باليد للحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة: إيقاف لـ 8 مباريات

الاعتداء بالضرب على الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة: إيقاف لـ 8 أشهر