مؤتمر توموري: يجب أن نظهر ردة فعل أمام تشيلسي.. ولهذا احتفلت بقوة أمام يوفنتوس

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان

كشف فيكايو توموري مدافع ميلان الإيطالي عن سبب احتفاله القوي بعد التسجيل أمام يوفنتوس، مشيرا إلى أن الفريق يجب أن يظهر ردة فعل أمام تشيلسي.

ويستضيف ميلان نظيره تشيلسي على ملعب سان سيرو غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال توموري في المؤتمر الصحفي عن احتفاله أمام يوفنتوس: "كنت غاضبا بعد المباراة ضد تشيلسي لذلك أردت أن أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب وأظهرت مشاعري عندما سجلت. كنت أرغب في محو الأداء السيئ ضد تشيلسي لذلك عبرت عن مشاعري".

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وخسر ميلان في الجولة الماضية على ستامفورد بريدج بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل توموري هدف ميلان الأول في انتصاره الروسونيري على تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وتابع "كنا نعلم أننا لم نلعب بشكل جيد لم يكن أدائنا المعتاد. كان من المهم الرد على يوفنتوس".

وواصل "تمنحك كرة القدم دائمًا فرصة ثانية والتي يجب أن نستخدمها بشكل أفضل هذه المرة. نحن لا نحتاج إلى الحافز، سنحاول تقديم المزيد".

واستكمل "نريد أن نبذل قصارى جهدنا على أرض الملعب، ونريد الفوز في كل مباراة".

واستطرد "يجب أن نتعلم من الهزيمة الأخيرة كانت مهمة لنمو الفريق. الآن لدينا الفرصة لإثبات من نحن أمام جمهورنا. ميلان نادٍ كبير وأنا فخور لوجودي هنا. نحن فريق قوي ويمكننا رفع المستوى".

وأتم "أخبرني ساوثجيت أنه يجب علي الاستمرار على هذا المستوى وأنه يشاهد كل مباراة. أعلم أنني يجب أن أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب، من الواضح أنني أريد الذهاب إلى كأس العالم ".

ويتساوى ميلان مع تشيلسي بأربع نقاط بعد ثلاث مباريات، خلف المتصدر سالسبورج النمساوي بخمس نقاط.

ميلان تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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