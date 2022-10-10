لوائح الدوري المصري (1) - مكافحة العنصرية وسيارة الإسعاف.. ماذا يحدث إذا ألغيت المسابقة

واقعة ما حدثت في أحد الملاعب، النتيجة دائما ما تكون جدالا طويلا يمتد لساعات وربما لأيام عبر شاشات التلفاز، وأحبال متشابكة من أسئلة لا تنقطع سوى بإجابة سؤال واحد بسيط ومباشر: ماذا تقول اللائحة؟

FilGoal.com يصحبكم للتعرف على أبرز لوائح الدوري المصري في سلسلة من 3 حلقات، بين القديم والمستحدث والمعدل والمغلظ، في ظل استمرار تجربة عودة الجماهير للموسم الثاني على التوالي.

تحديد المراكز

يتم تحديد المراكز وفقا للمعايير التالية على الترتيب، ويتم اللجوء للمعيار التالي إذا تساوى الطرفان في سابقه:

1- النقاط

2- المواجهات المباشرة بدون الاحتكام لقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين

3- فارق الأهداف في المسابقة

4- عدد الأهداف المسجلة

5- مباراة فاصلة بين الفريقين.

مسؤولية المضيف

- يُلزم الفريق المضيف بتوفير سيارتين إسعاف قبل بدء المباراة بساعتين. وإذا لم يوفرهما في الموعد المحدد يغرم ماليا، وفي حالة عدم وصول السيارتين بموعد بدء المسابقة، يمنح مهلة 20 دقيقة وإذا لم تحضر السيارتين يعتبر الفريق المضيف خاسرا 2-0.

- ضرورة وجود مسؤول إعلامي لتنظيم المؤتمرات الصحفية

وداعا لعوائق لعب المعارين

- ممنوع إدراج بند باتفاق بين ناديين على عدم مشاركة اللاعب المعار أمام فريقه الأصلي

الرابطة إلزامية والمسابقات مستقلة

- إنذارات كل مسابقة مستقبلة بذاتها، فلا تتداخل بطاقات الدوري مع كأس مصر أو كأس الرابطة.

- مسابقة كأس الرابطة إجبارية لكل فرق الدوري الممتاز، مع المشاركة بالفريق الأول لكل فريق باستثناء الدوليين حال تواجدهم رفقة منتخبات بلادهم.

مواجهة العنصرية

إذا علم الحكم بوجود سلوك عنصري من جماهير أحد الفرق، يقوم أولا بإيقاف المباراة ومطالبة الجماهير بإيقاف هذا السلوك. وإذا لم تتوقف الجماهير عن سلوكها، يقوم الحكم بإيقاف المباراة مجددا بحد أقصى لمدة 15 دقيقة مع إخراج الفريقين من الملعب وإعلام الجماهير مرة أخرى. وفي حالة استمرار السلوك العنصري، يقوم الحكم بإلغاء المباراة بعد تقييم المخاطر المتعلقة باتخاذ هذا القرار على اللاعبين والجماهير من خلال التنسيق مع جميع الأطراف.

قائمة الممنوعات من دخول الملاعب رفقة الجماهير

مؤشرات الليزر – عبوات الطلاء "البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر". – الألعاب النارية والشعلات – السجائر وملحقاتها والمداوخ والسجائر الإلكترونية – الأبواق مع السماح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط .

ضوابط عامة: تغيير الملاعب وتقنية الفيديو والحكام الأجانب وطلبات التأجيل

- ممنوع منعا باتا طلب الفرق لخوض مباريات على ملعب الفرق المنافسة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص إلا في حالة الضرورة القصوى التي تقدرها رابطة الأندية

- يشترط وجود شعارات الفرق ورابطة الأندية على الكتف في قمصان كافة فرق الدوري المصري.

- تقام كل مباريات الدوري المصري بحضور تقنية الفيديو، وفي حالة تعذر تواجدها أو تعطلها، تقام المباريات بشكل طبيعي.

- في حالة طلب أحد الفرق تعيين حكام أجانب للمباريات مع موافقة رابطة الأندية، يلتزم هذا الفريق بتوفير مستحقات الحكام الأجانب.

-لا يتم النظر إلى أي طلب لتأجيل مباريات أي فريق إلا إذا تجاوز عدد الاعبين في المنتخب الأول أكثر من عدد (اثنان) لاعبين.

إلغاء المسابقة

- في حالة إلغاء المسابقة قبل نهاية الدور الأول يعتبر الموسم ملغيا، مع إرسال نفس الفرق المشاركة قاريا عن الموسم الماضي للمشاركة بالموسم التالي.

- في حالة انتهاء الدور الأول، يعتمد آخر ترتيب للفرق وقت إلغاء المسابقة، مع الوضع في الاعتبار إلغاء نتائج الجولة المنقوصة ويحتسب بطل وفرق المربع الذهبي وفرق الهبوط طبقا لجدول ترتيب الدوري وقت إلغاء المسابقة.

- في حالة تحديد الاتحاد الإفريقي لموعد إرسال الأسماء المشاركة قاريا للموسم التالي قبل نهاية الدوري المصري، يتم إرسال الفرق حسب ترتيب الدور الأول من المسابقة.