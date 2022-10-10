انتهت الدوري التركي - طرابزون سبور (0)-(0) قاسم باشا

سكاي إيطاليا: غياب ديبالا قد يمتد حتى 8 أسابيع

مؤتمر جوارديولا: لا أفكر في أمر إراحة هالاند.. وليس لدينا الوقت للتفكير في كيفية اللعب

فاسكيز: لا يمكن تجنب التفكير في الكلاسيكو.. ولا أريد وضع نفسي مكان لاعبي شاختار