الصفقة 14.. عربي بدر ينتقل إلى طلائع الجيش

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 18:51

كتب : أحمد الخولي

عربي بدر - علاء عبد العال - طلائع الجيش

أتم طلائع الجيش إجراءات ضم عربي بدر ليصبح الصفقة رقم 14 خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان FilGoal.com قد كشف اليوم الإثنين عن اتفاق طلائع الجيش على الحصول على خدمات عربي بدر لمدة موسم على سبيل الإعارة. (من هنا)

ويبلغ عربي بدر من العمر 20 عاما.

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وأعير بدر إلى الجونة في الموسم قبل الماضي، حيث لعب معه 21 مباراة.

ثم أعير اللاعب إلى فيوتشر، ولعب معه 13 مباراة في الدوري خلال الموسم الماضي.

وساهم أحمد يحيى وكيل اللاعب في انتقاله إلى صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة.

وعزز الفريق العسكري صفوفه بضم كل من: رجب بكار وعمر رضوان وأحمد أيمن منصور ومحمود فتح الله ومحمد سمير ومحمود وحيد وإسلام محارب ومصطفى الخواجة وكريم طارق وأحمد متعب ومحمد شريف حتحوت وخالد قمر ويحيى حامد.

ويقود الفريق في الموسم المقبل علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني السابقن والذي خلف طارق العشري في تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

وانتقل طارق العشري لتدريب سموحة خلفا لعبد الحميد بسيوني.

وأنهى طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع.

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