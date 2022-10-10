مؤتمر بيولي: سنظهر بشكل مختلف أمام تشيلسي.. ولحظة ديست ستأتي

شدد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي إيه سي ميلان أن فريقه سيظهر بشكل مختلف أمام تشيلسي، مشيرا إلى أن لاعبه الجديد سيرجينو ديست ستأتي لحظته قريبا.

ويستضيف ميلان نظيره تشيلسي على ملعب سان سيرو غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "إنه لأمر رائع أن نلعب أمام جماهيرنا فهم يقدمون لنا دعما كبيرا وهم سلاح إضافي".

وأضاف "نريد أن نثبت أن الهزيمة كانت مجرد حالة وليست طبيعية. شعرنا بخيبة أمل من الأداء في لندن. يجب أن نتعلم من أخطائنا ونفعل ما هو أفضل".

وخسر ميلان في الجولة الماضية على ستامفورد بريدج بثلاثة أهداف دون رد.

وواصل "تشارلز دي كيتليري يعاني من مشكلة في العضلات، وغدا لن يكون متاحا ومن الصعب رؤيته مرة أخرى يوم الأحد، وسيتم استدعاء ميسياس ضد تشيلسي".

واستكمل "نحن بحاجة إلى أداء عالي المستوى ضد فريق قوي. لا ينبغي أن نقلق، غدا مباراة أخرى ويجب أن نحاول أن نكون في مستوانا".

واستطرد عن هل سيتبع ميلان نهج دفاعي أكثر "يمكن أن يكون الأمر كذلك لكن هذا غير مؤكد. يعتمد ذلك على التقييم الذي أجريناه بعد المباريات السابقة. أمتلك أفكاري الخاصة وغدا سيظهر شكل مختلف".

وأردف "المجموعة متوازنة ولكن يجب ألا ننظر إليها. يجب أن نفكر في النتيجة دون إهدار الطاقة".

وأتم عن ديست "كان معتادا على أسلوب مختلف فهو يحتاج إلى وقت للتكيف ، لكنني أؤمن بقدراته وستأتي لحظته قريبًا ".

ويتساوى ميلان مع تشيلسي بأربع نقاط بعد ثلاث مباريات، خلف المتصدر سالسبورج النمساوي بخمس نقاط.