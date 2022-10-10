مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نفاضل بين عرضين لمواجهة ودية قبل مباراة بلجيكا

يمتلك منتخب مصر عرضين لخوض مواجهة ودية قبل مباراة بلجيكا في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الثامن عشر من نوفمبر، قبل انطلاق منافسات كأس العالم في العشرين من الشهر ذاته في قطر.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "نمتلك عرضين لخوض مباراة ودية قبل مواجهة بلجيكا".

وأضاف "إما أن نواجه سوريا في الكويت، أو نلعب ضد الأردن على أرضهم".

واختتم المصدر "ننتظر رؤية الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا قبل اتخاذ القرار النهائي.

وبذلك يكون قد تم استبعاد فكرة مواجهة منتخب الكويت على أرضه قبل اللعب أمام بلجيكا.

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام كل من النيجر وليبيريا في التوقف الدولي الأخيرة في ظهور فيتوريا الأول.

ويدرس اتحاد الكرة العروض المقدمة للمباراة الودية المقبلة والمقرر إقامتها قبل مواجهة بلجيكا.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ويجاور بلجيكا كل من منتخبات كندا والمغرب وكرواتيا.