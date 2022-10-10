تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فريقه السابق

يلعب محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور لمواجهة قاسم باشا بعد قليل في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

ويلعب تريزيجيه في خط الهجوم بجانب ماكسيميليانو جوميز وأناستاسيوس باكاسيتاس.

قاسم باشا هو الفريق الأسبق لتريزيجيه الذي لعب في صفوفه لموسمين.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: أجوركان تشاكير

الدفاع: جينس لارسن - مارك بارترا - فيتور هوجو - إيفرين إلمالي

الوسط: مانوليس سيوبيس - يوسف يازيكي - ماريك هامسيك

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - ماكسيمليانو جوميز - أناستاسيوس باكاسيتاس.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون منذ بداية الموسم الحالي في 14 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة.

ويحتل طرابزون سبور المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن قاسم باشا صاحب المركز العاشر.