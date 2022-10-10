مران الأهلي - تاو يشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 18:11

كتب : حسام نور الدين

بيرسي تاو - تدريبات الأهلي

دخل بيرسي تاو في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي بشكل تدريجي ضمن مران اليوم الإثنين.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك تاو وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لعودته للمشاركة بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

وخاض فريق الأهلي مرانا قويا مساء اليوم على ملعب مختتار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري يوم السبت في إياب منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد اقتنص فوزا ثمينا على الفريق التونسي في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل في المنستير.

وأدت مجموعة اللاعبين التي خاضت المباراة تدريبات بدنية في الجيم، بينما بقية اللاعبين أدوا تدريبات متنوعة.

ومن جانبه واصل عمار حمدي أداء تدريبات التأهيل البدني فيما خاض حراس المرمى مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وسجل محمد عبد المنعم هدف الأهلي في الدقيقة 93 بعد كرة حرة مباشرة سددها علي معلول.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى دور المجموعات.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا بعد حصد اللقب عشر مرات سابقة.

ووصل الأهلي لنهائي النسخة الماضية ليصبح بذلك ثالث نهائي على التوالي ولكن خسر الأحمر النهائي الأخير أمام الوداد المغربي.

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