اسكواش - مصطفى عسل يعلق على استبعاده من أمريكا المفتوحة "الأهم سلامة سيرم"

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

مصطفى عسل ضد لوكاس سيرم - اسكواش

تحدث مصطفى عسل لأول مرة بعد استبعاده من منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش رغم تقدمه في النتيجة على منافسه الفرنسي لوكاس سيرم في الدور الثاني.

وكان حكم اللقاء قد قرر استبعاد مصطفى عسل وخسارته للمباراة رغم تقدمه 2-0 في الأشواط و6-4 في الشوط الثالث.

وجاء القرار بسبب ارتطام كرة مصطفى عسل برأس اللاعب الفرنسي، ووفقا لقانون الاتحاد الدولي فاللاعب الذي يتسبب في إصابة منافسه سواء كان متعمدا أو لا فيتم منح المصاب 15 دقيقة للعلاج وإن لم يمكنه العودة للملعب يتأهل المصاب ويتم احتساب اللقاء على المتسبب في الإصابة.

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وكتب مصطفى عسل عبر حسابه الرسمي: "أتمنى الشفاء العاجل للاعب لوكاس سيرم، لم أتعمد تسديد الكرة عليه".

وأوضح "كنت أرى سيرم بوضوح في الجانب الأيمن الملعب عندما كنت أنظر عليه قبل تسديد الكرة، وعندما اتجهت لتسديد الكرة اتجه هو نحو منتصف الملعب".

وأضاف عسل "الكرة ارتطمت بأذنه وحاولت تخفيف ضربتي للكرة قدر المستطاع لكن ارتطمت به في النهاية".

وكشف اللاعب المصري "من المؤسف جدا خسارتي للمباراة في النهاية، ولكن قرار الحكم ليس مهما والأهم هو أن يكون لوكاس سيرم بحالة جيدة والعودة سريعا".

واختتم مصطفى تصريحاته "آسف لك لوكا".

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة من البطولات الكبرى في الموسم الرياضي للعبة الاسكواش.

وكان مصطفى عسل - المصنف الثالث عالميا - هو بطل النسخة الأخيرة من البطولة ويشارك ليدافع عن لقبه.

وانسحب لوكاس سيرم من منافسات ثمن النهائي بسبب إصابته وعدم قدرته على اللعب اليوم، مما أدى لتأهل مروان الشوربجي مباشرة إلى ربع النهائي.

وكشفت التقارير الطبية الأولية عن وجود اضطرابات في طبلة أذن لوكاس سيرم وحاجته للراحة قبل إجراء فحوصات أخرى.

وأشار حكم اللقاء إلى أن تسديدة مصطفى عسل لم تكن متعمدة ولكن وفقا للائحة يتم استبعاد اللاعب الذي تسبب في إصابة منافسه إن لم يعد للملعب خلال 15 دقيقة.

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