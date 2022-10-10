ميسي يغيب عن لقاء بنفيكا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان ضد بنفيكا

أعلن نادي باريس سان جيرمان قائمة الفريق التي تلاقي بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء والتي خلت من اسم النجم ليونيل ميسي.

ويستضيف سان جيرمان منافسه البرتغالي ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، بعدما تعادل معه 1-1 في الجولة الثالثة منتصف الأسبوع الماضي.

وأوضح باريس سان جيرمان عبر موقعه أن ميسي يعاني من إصابة في عضلة السمانة ولن يخوض المباراة ضد بنفيكا.

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وكان ميسي قد استبدل في لقاء بنفيكا الأسبوع الماضي بسبب الإجهاد.

وذلك حسب تصريحات مدربه كريستوف جالتييه (التفاصيل).

وغاب البرغوث الأرجنتيني عن لقاء ريمس في الدوري الفرنسي هذا الأسبوع.

أشار النادي الباريسي إلى أن الثنائي نونو مينديز وريناتو سانشيز سيغيب عن لقاء بنفيكا أيضا بسبب إصابات مختلفة.

ويحتل سان جيرمان وبنفيكا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان بنفيكا
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