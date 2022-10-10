الدرجة الثانية - لجنة المسابقات تقرر تغيير ملعب مصر للمقاصة
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 17:06
كتب : رضا السنباطي
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تغيير ملعب فريق مصر للمقاصة في دوري الدرجة الثانية.
وستقام مباريات مصر للمقاصة على استاد بني سويف بدلا من ملعب المدينة الرياضية بدمو بالفيوم.
وكان مصر للمقاصة هبط لدوري الدرجة الثانية بعدما احتل المركز الأخير في ترتيب الجدول في الدوري الممتاز.
وينشط مصر للمقاصة في الدرجة الثانية ضمن مجموعة القاهرة.
ويفتتح مصر للمقاصة مشواره بقيادة طارق حجاج المدير الفني أمام ديروط في الجولة الأولى على استاد بني سويف الخميس المقبل.
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