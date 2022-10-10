منتخب السويس يعلن عودة جيروم فيليب
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 16:29
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي منتخب السويس عوده لاعبه السابق النيچيري چيروم فيليب في سوق الانتقالات الصيفية.
جيروم فيليب
النادي : سموحة
ونشر منتخب السويس عبر صفحته الرسمية تعاقده مع فيليب بعقد يمتد لمدة موسمين.
وكان جيروم انتقل إلى سموحة يناير الماضي قادما من منتخب السويس وشارك مع الفريق لمدة 50 دقيقة فقط.
ويفتتح منتخب السويس مشواره بقيادة ياسر الكناني أمام نظيره إيسترن كومباني الجمعة المقبلة في الجولة الأولى لمجموعة القاهرة.
ويعتبر جيروم الصفقة الـ15 لـ منتخب السويس بعد محمود الونش، وعادل أدهم، وعصام الفيومي، وأحمد عصام روني، ومحمود رفعت، وأحمد السيد، وحسام بركات، وعثمان كانوتيه الغيني، وعمرو مصطفى، وأنس شندي، ومحمد حمدان، وكريم بدير، ومحمد بديع، ومحمد الضرف.
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