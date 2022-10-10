اسكواش - الشوربجي يتأهل تلقائيا.. انسحاب المتسبب في استبعاد مصطفى عسل
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 16:18
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين الدولي لرياضة الاسكواش عن خروج الفرنسي لوكاس سيرم من بطولة أمريكا المفتوحة لعدم جاهزيته الطبية.
جاء ذلك بعد تعرضه لاصطدام الكرة برأسه، خلال مواجهته في الدور الثاني مع مصطفى عسل.
وكان الفائز من هذه المواجهة سيتأهل لملاقاة محمد الشوربجي، وبعد استبعاد عسل قانونيا، ثم سيرم طبيا، يتأهل الشوربجي مباشرة دون الحاجة للعب مباراة في الدور الثالث.
وتم استبعاد مصطفى عسل من بطولة أمريكا المفتوحة وصدور القرار بتأهل الفرنسي لوكاس سيرم على حسابه من الدور الثاني.
جاء ذلك رغم تقدم مصطفى عسل في النتيجة بنتيجة 2-0 في الأشواط، وتقدمه أيضا في الشوط الثالث بنتيجة 6-4، وذلك نتيجة اصطدام الكرة برأس المنافس.
ومنح حكم المباراة 15 دقيقة لعلاج اللاعب الفرنسي، ولكن حين لم يتمكن من التعافي، قرر استبعاد مصطفى عسل وفقا للائحة.
🗣 @joeybarrington and @Lee_M_Drew discuss defending champion @mostafasal_'s disqualification from the @USOpenSquash following @LucasSerme's injury during their round two match pic.twitter.com/LqgsLDCYDR— PSA World Tour (@PSAWorldTour) October 10, 2022
وتعد بطولة أمريكا المفتوحة من البطولات الكبرى في الموسم الرياضي للعبة الاسكواش.
يذكر أن مصطفى عسل -المصنف الثالث عالميا- كان حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة ويخوض مسيرة الدفاع عن لقبه.