اسكواش - الشوربجي يتأهل تلقائيا.. انسحاب المتسبب في استبعاد مصطفى عسل

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين الدولي لرياضة الاسكواش عن خروج الفرنسي لوكاس سيرم من بطولة أمريكا المفتوحة لعدم جاهزيته الطبية.

جاء ذلك بعد تعرضه لاصطدام الكرة برأسه، خلال مواجهته في الدور الثاني مع مصطفى عسل.

وكان الفائز من هذه المواجهة سيتأهل لملاقاة محمد الشوربجي، وبعد استبعاد عسل قانونيا، ثم سيرم طبيا، يتأهل الشوربجي مباشرة دون الحاجة للعب مباراة في الدور الثالث.

وتم استبعاد مصطفى عسل من بطولة أمريكا المفتوحة وصدور القرار بتأهل الفرنسي لوكاس سيرم على حسابه من الدور الثاني.

جاء ذلك رغم تقدم مصطفى عسل في النتيجة بنتيجة 2-0 في الأشواط، وتقدمه أيضا في الشوط الثالث بنتيجة 6-4، وذلك نتيجة اصطدام الكرة برأس المنافس.

ومنح حكم المباراة 15 دقيقة لعلاج اللاعب الفرنسي، ولكن حين لم يتمكن من التعافي، قرر استبعاد مصطفى عسل وفقا للائحة.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة من البطولات الكبرى في الموسم الرياضي للعبة الاسكواش.

يذكر أن مصطفى عسل -المصنف الثالث عالميا- كان حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة ويخوض مسيرة الدفاع عن لقبه.