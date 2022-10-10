خبر في الجول - عربي بدر من الأهلي إلى طلائع الجيش

علم FilGoal.com أن عربي بدر لاعب وسط النادي الأهلي سينتقل إلى طلائع الجيش.

وستتم الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويبلغ عربي بدر من العمر 20 عاما.

وأعير بدر إلى الجونة في الموسم قبل الماضي، حيث لعب معه 21 مباراة.

ثم أعير اللاعب إلى فيوتشر، ولعب معه 13 مباراة في الدوري خلال الموسم الماضي.

وعزز الفريق العسكري صفوفه بضم كل من: عمر رضوان وأحمد أيمن منصور ومحمود فتح الله ومحمد سمير ومحمود وحيد وإسلام محارب ومصطفى الخواجة وكريم طارق وأحمد متعب ومحمد شريف حتحوت وخالد قمر ويحيى حامد.

ويقود الفريق في الموسم المقبل علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني السابقن والذي خلف طارق العشري في تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

وانتقل طارق العشري لتدريب سموحة خلفا لعبد الحميد بسيوني.

وأنهى طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع.