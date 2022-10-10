كرة يد - الكشف عن منافسي الأهلي والزمالك في كأس مصر
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 15:51
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك نظيره بني سويف فيما يلتقي الأهلي بـ أكاديميه تشامبيون الرحاب في دور الـ32 من كأس مصر لكرة اليد للرجال.
وأقيمت اليوم -الاثنين- قرعة مباريات دور الـ32 من كأس مصر والتي من المقرر أن تقام في 30 أكتوبر الجاري.
ويشارك 28 فريقا في هذا الدور، وجاءت القرعة كالآتي:
سبورتنج x قارون
الجيش x أصحاب الجياد
القناه x الترسانه
سموحه x طما
البنك الاهلي x (ممثل قنا) سيتحدد لاحقا
الأهلي x أكاديميه تشامبيون الرحاب
الجزيره x أكتوبر
الطيران x ستاد المنصوره
الزهورx أسوان
الزمالك x بني سويف
وتقام المباريات علي ملاعب الأنديه المذكوره اولا.
وكانت قد تأهلت أندية الشمس وهليوليدو والأوليمبي وهليوبوليس والعبور والمعادي إلى دور الـ16 من المسابقة.
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