كرة يد - الكشف عن منافسي الأهلي والزمالك في كأس مصر

يواجه الزمالك نظيره بني سويف فيما يلتقي الأهلي بـ أكاديميه تشامبيون الرحاب في دور الـ32 من كأس مصر لكرة اليد للرجال.

وأقيمت اليوم -الاثنين- قرعة مباريات دور الـ32 من كأس مصر والتي من المقرر أن تقام في 30 أكتوبر الجاري.

ويشارك 28 فريقا في هذا الدور، وجاءت القرعة كالآتي:

سبورتنج x قارون

الجيش x أصحاب الجياد

القناه x الترسانه

سموحه x طما

البنك الاهلي x (ممثل قنا) سيتحدد لاحقا

الأهلي x أكاديميه تشامبيون الرحاب

الجزيره x أكتوبر

الطيران x ستاد المنصوره

الزهورx أسوان

الزمالك x بني سويف

وتقام المباريات علي ملاعب الأنديه المذكوره اولا.

وكانت قد تأهلت أندية الشمس وهليوليدو والأوليمبي وهليوبوليس والعبور والمعادي إلى دور الـ16 من المسابقة.