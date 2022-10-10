كرة يد - الكشف عن منافسي الأهلي والزمالك في كأس مصر

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 15:51

كتب : FilGoal

أحمد هشام سيسا - الأهلي - كرة يد

يواجه الزمالك نظيره بني سويف فيما يلتقي الأهلي بـ أكاديميه تشامبيون الرحاب في دور الـ32 من كأس مصر لكرة اليد للرجال.

وأقيمت اليوم -الاثنين- قرعة مباريات دور الـ32 من كأس مصر والتي من المقرر أن تقام في 30 أكتوبر الجاري.

ويشارك 28 فريقا في هذا الدور، وجاءت القرعة كالآتي:

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سبورتنج x قارون

الجيش x أصحاب الجياد

القناه x الترسانه

سموحه x طما

البنك الاهلي x (ممثل قنا) سيتحدد لاحقا

الأهلي x أكاديميه تشامبيون الرحاب

الجزيره x أكتوبر

الطيران x ستاد المنصوره

الزهورx أسوان

الزمالك x بني سويف

وتقام المباريات علي ملاعب الأنديه المذكوره اولا.

وكانت قد تأهلت أندية الشمس وهليوليدو والأوليمبي وهليوبوليس والعبور والمعادي إلى دور الـ16 من المسابقة.

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