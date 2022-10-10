خبر في الجول - تم الاتفاق.. صلاح محسن إلى سيراميكا كليوباترا

علم FilGoal.com أن صلاح محسن مهاجم الأهلي سينتقل إلى سيراميكا كليوباترا، بعد إتمام الاتفاقات بين جميع الأطراف.

وسينتقل محسن إلى سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع حق الشراء.

وشارك محسن مع الأهلي في الموسم الماضي في 20 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة ثلاثة أهداف.

وقال أحمد سامي مدرب سيراميكا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2 : "هناك مفاوضات حاليا بين إدارة الفريق وإدارة الأهلي حول صيغة انتقال صلاح محسن لسيراميكا كليوباترا سواء كان بالإعارة أو البيع النهائي".

صلاح محسن البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف الأهلي في 2018 قادما من إنبي.

ورحل من الأهلي وانضم لصفوف سموحة على سبيل الإعارة في موسم 2019/2020، قبل أن يعود من جديد للفريق الأحمر.