واعد نيجيري.. غزل المحلة يتعاقد مع أوروك
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 15:22
كتب : بسام أبو بكر
أتم نادي غزل المحلة التعاقد مع جابريل أوروك جناح إنييمبا النيجيري، لدعم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وحصل المحلة على خدمات اللاعب لمدة 3 مواسم، بداية من الصيف الجاري، ليمتد عقده إلى صيف 2025.
وتم التدعيم قبل غلق باب القيد بساعات قليلة.
وسجل جابريل حضوره في 25 مباراة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا مع نادي إنييمبا النيجيري.
وقال أحمد السيد وعبد الرحمن عفيفي وكيلا اللاعب حسب بيان النادي إن أوروك موهبة ستنفجر في الدوري الممتاز خلال المواسم المقبلة، وسيكون إضافة لغزل المحلة في الموسم الجديد".
وواصل الثنائي الحديث عن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما وأنه سيكون محط اهتمام الكثير من الأندية نظرا لقدراته الفنية.
وأعلن غزل المحلة عن مجلس إدارة جديد لشركة الكرة برئاسة أسامة خليل.
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