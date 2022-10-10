أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق مع برشلونة لضم جريزمان

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 15:16

كتب : FilGoal

جريزمان - أتليتكو مدريد

أعلن أتليتكو مدريد ضم أنطوان جريزمان من برشلونة في صفقة انتقال دائم حتى صيف 2026.

وتوصل أتليتكو مدريد إلى اتفاق مع برشلونة على شراء جريزمان الذي يلعب في صفوف الفريق على سبيل الإعارة منذ صيف 2021.

وقال أتلتيكو مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل أتلتيكو مدريد وبرشلونة إلى اتفاق لشراء أنطوان جريزمان الذي يلعب منذ صيف عام 2021 وحتى الآن لنادينا على سبيل الإعارة. اللاعب وقع عقدا حتى 2026".

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جريزمان انتقل إلى برشلونة في صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وعاد الدولي الفرنسي إلى أتليتكو مدريد صيف 2021 على سبيل الإعارة بعدما فشل في تقديم الأداء المأمول.

ولم يشارك جريزمان أساسيا منذ بداية الموسم مع أتليتكو مدريد سوى مباراتين فقط بسبب تفادي تطبيق بند بموجبه دفع 40 مليون يورو إلى برشلونة حال شارك المهاجم الفرنسي أكثر من 45 دقيقة في 50% من المباريات.

وخاض المهاجم صاحب الـ31 عاما 11 مباراة مع أتلتيكو بواقع 466 دقيقة في الموسم الحالي سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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