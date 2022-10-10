رئيس بايرن: ليس من السهل العثور على هداف مثل ليفاندوفسكي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 15:05

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ وبرشلونة

يدرك هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ مدى صعوبة تعويض مهاجم بحجم روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل صوب برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال هاينر في تصريحات لراديو BR24: "لسوء الحظ، لا يوجد لاعبون مثل ليفاندوفسكي الذي يسجل 30 هدفا".

وأضاف "أشباه ليفاندوفسكي مثل رمال البحر، ليس من السهل العثور عليهم".

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وتابع "لا أعتقد أن الأمر يتعلق في الأساس بالمال، يجب أن يكون اللاعب المناسب في سوق الانتقالات".

وواصل رئيس بايرن "في الماضي كان بايرن يلعب دائما بمهاجم صريح، في السنوات الـ8 الماضية لعب روبرت ليفاندوفسكي بشكل رائع".

وأكمل "حسن صالح حميديتش مدير بايرن يسافر باستمرار حول العالم للبحث عن للاعبين جدد. إذا كانت هناك فرصة لضم مهاجم جديد، سندرس ذلك".

وأتم "لدينا لاعبون رائعون، ليس هناك شك في ذلك. عندما ألقي نظرة على هجومنا أجد ليروي ساني وساديو ماني وتوماس مولر وسيرج جنابري وكينجسلي كومان، كلهم ​​لاعبون من الطراز العالمي. عليهم فقط وضع الكرة في الشباك".

بايرن يعاني من بداية متذبذبة للموسم الجديد، جعلته يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الألماني.

وحصد بايرن 16 نقطة بعد مرور 9 جولات، بفارق نقطتين عن فرايبورج الوصيف، و4 نقاط عن يونيون برلين المتصدر.

بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي برشلونة
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