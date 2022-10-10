كرة سلة - الاتحاد السكندري يهزم الغرافة ويتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية

تغلب الاتحاد السكندري على الغرافة القطري بنتيجة 109-70 في دور الـ 16 من البطولة العربية لكرة السلة المقامة على أراضي الكويت.

انتهى الربع الأول بتفوق طفيف للاتحاد بنتيجة 26-23.

فيما انتهى الربع الثاني بتوسع هذا الفارق إلى 9 نقاط ونتيجة 54-45.

تسيد زعيم الثغر الموقف تماما في الربع الثالث الذي أنهاه متقدما 82-56، وعمق ذلك التفوق في الربع الأخير إلى 109-70.

وفاز الاتحاد في أول مباراتين خلال البطولة أمام أهلي بني غازي الليبي 122-64، وأهلي حلب 99-52.

فيما خسر آخر مبارياته في دور المجموعات من البطولة العربية لكرة السلة أمام الكويت الكويتي بنتيجة 74-72.

ويلعب الاتحاد ضد الفائز من كاظمة الكويتي ووداد بوفاريك الجزائري، والتي ستلعب في الثانية ظهر اليوم.

وتقام مباراة ربع النهائي يوم الأربعاء 12 أكتوبر.

ويشارك فريقا الأهلي والاتحاد من مصر في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وحصد الاتحاد لقب البطولة سبع مرات سابقة، بينما الأهلي توج باللقب لأول مرة في النسخة الماضية.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.