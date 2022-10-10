فيروس كورونا لا يريد مغادرة بايرن ميونيخ

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 13:52

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

تواصلت الإصابات بفيروس كورونا في نادي بايرن ميونيخ، حيث أعلن النادي إصابة لاعبه الشاب جمال موسيالا بالفيروس.

وأفاد نادي بايرن في بيان: "خضع جمال موسيالا لفحوصات فيروس كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية".

وأضاف "حالة موسيالا جيدة، ويخضع حاليا للعزل في منزله".

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الشاب البالغ من العمر 19 عاما يتألق في الموسم الجديد مع بايرن، إذ سجل 7 أهداف وصنع 8 خلال 13 مباراة.

ومن المتوقع أن يغيب جمال عن لقاء بايرن ضد فيكتوريا بلزن ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

قبل أسابيع، أصيب مانويل نوير وليون جوريتسكا بفيروس كورونا.

فيما كانت آخر الحالات هي إصابة توماس مولر بالفيروس، قبل عودته للتدريبات يوم الأحد.

بايرن يعاني من بداية متذبذبة للموسم الجديد، جعلته يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الألماني.

وحصد بايرن 16 نقطة بعد مرور 9 جولات، بفارق نقطتين عن فرايبورج الوصيف، و4 نقاط عن يونيون برلين المتصدر.

بايرن ميونيخ جمال موسيالا
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