حارس ريال مدريد السابق: ميسي لاعب استفزازي.. وكريستيانو أناني

استعاد جيرزي دوديك لاعب ريال مدريد السابق ذكرياته بشأن الكلاسيكو في مواجهة ليونيل ميسي وبيب جوارديولا.

وكان دوديك لاعبا لـ ريال مدريد بين عامي 2007 و2011 قبل أن يعلق حذائه العام ذاته في سن الـ34.

وقال دوديك لـ Posticipo الإيطالي: "ميسي كان لاعبا استفزازيا للغاية وكذلك برشلونة مع مديرهم الفني بيب جوارديولا، كانوا دائما على استعداد لإزعاجك".

وأضاف "في كثير من الأحيان تمكنوا من ذلك بشكل مثالي. لقد رأيت واستمعت إلى ميسي وهو يقول أشياء فظة جدًا لـ بيبي وسيرخيو راموس".

وتابع "أشياء لا يمكنك حتى التفكير فيها. تخيل ما يمكن أن يخرج من فم شخص يبدو هادئًا وودودًا".

وتطرق للحديث عن زملائه السابقين في الفريق، أوضح "راؤول كان شخصا متغطرسا للغاية لكنه كان على طبيعته لكن كريستيانو رونالدو كان أنانيا لكنه يحب التنافس".

وواصل "مع ذلك رونالدو رجل عادي تمامًا، لكنني أفهم أنه يمكن أن يُنظر إليه بشكل مختلف عن الخارج".

دوديك كان قد انضم إلى ريال مدريد صيف 2011 قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.

وشارك الحارس البولندي في 12 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات.

ولم يخض دوديك أي مباراة كلاسيكو خلال مسيرته مع ريال مدريد التي استمرت 4 مواسم.