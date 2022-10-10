ليون يقيل مدربه ويعلن تعيين لوران بلان

أعلن أولمبيك ليون تعيين الفرنسي لوران بلان مديرا فنيا للفريق بدلا من بيتر بوش حتى صيف 2024.

ونشر ليون بيانا أوضح فيه إقالة بيتر بوش من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الفرنسي.

وقال نادي ليون في بيان رسمي له عبر الموقع الرسمي: "بالنظر إلى النتائج المخيبة للآمال التي تم الحصول عليها خلال بداية الموسم، والتي لا تزال أقل بكثير من التوقعات والأهداف المحددة، يعلن أولمبيك ليون إقالة بيتر بوش، كمدرب للفريق، وكذلك روب ماس، مساعد مدرب، وتيري بيترز، مدرب بدني".

Communiqué du club ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) October 9, 2022

وأضاف البيان: "واتخذ ليون قرارًا بتعيين لوران بلان، كمدرب رئيسي للفريق، لموسمين، أي حتى 30 يونيو 2024".

لوران بلان (56 عامًا) بدأ مسيرته التدريبية مع نادي بوردو عام 2007 قبل أن يُعين مدربًا للمنتخب الفرنسي في عام 2010.

وقاد بلان الديوك في كأس أمم أوروبا 2012 قبل أن يتم إقصاء فرنسا في ربع النهائي من إسبانيا بطل المسابقة لاحقا.

وفي صيف 2013، عُين لاعب مانشستر يونايتد السابق على رأس باريس سان جيرمان، توج بطلاً لفرنسا في موسمه الأول، وفاز مرتين بجائزة أفضل أفضل مدرب عامي 2015 و2016.

وقاد بلان سان جيرمان في 173 مباراة، وحقق معهم 126 فوزا وتوج بـ 11 لقبا قبل أن يرحل 2017.

وخاض بلان تجربة تدريبية أخيرة مع نادي الريان القطري بين عامي 2020 و2022.

يذكر أن لوران بلان لعب لفرق مونبيليه ومارسيليا وإنتر ونابولي قبل أن يختتم مسيرته في مانشستر يونايتد عام 2003.