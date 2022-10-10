اسكواش - ضربة في الرأس.. استبعاد مصطفى عسل من أمريكا المفتوحة رغم تقدمه في النتيجة
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 10:34
كتب : محمد سمير
قرر اتحاد اللاعبين المحترفين الدولي لرياضة الاسكواش استبعاد مصطفى عسل من بطولة أمريكا المفتوحة وتأهل الفرنسي لوكاس سيرم على حسابه من الدور الثاني.
جاء ذلك رغم تقدم مصطفى عسل في النتيجة بنتيجة 2-0 في الأشواط، وتقدمه أيضا في الشوط الثالث بنتيجة 6-4.
القرار أتى حين لعب عسل كرة اصطدمت برأس سيرم عن طريق الخطأ.
ومنح حكم المباراة 15 دقيقة لعلاج اللاعب الفرنسي، ولكن حين لم يتمكن من التعافي، قرر استبعاد مصطفى عسل.
🗣 @joeybarrington and @Lee_M_Drew discuss defending champion @mostafasal_'s disqualification from the @USOpenSquash following @LucasSerme's injury during their round two match pic.twitter.com/LqgsLDCYDR— PSA World Tour (@PSAWorldTour) October 10, 2022
وجاء هذا القرار وفقا للائحة البطولة واتحاد اللاعبين المحترفين الدولي.
Mostafa Asal v Lucas Serme update - @USOpenSquash
Lucas was hit in the head by his opponent with the ball.
The referee deemed that this was an opponent-inflicted injury. As Lucas was unable to recover in the 15-minute period after the incident, he has been awarded the match.— PSA World Tour (@PSAWorldTour) October 9, 2022
وتعد بطولة أمريكا المفتوحة من البطولات الكبرى في الموسم الرياضي للعبة الاسكواش.
يذكر أن مصطفى عسل -المصنف الثالث عالميا- كان حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة ويخوض مسيرة الدفاع عن لقبه.