اسكواش - ضربة في الرأس.. استبعاد مصطفى عسل من أمريكا المفتوحة رغم تقدمه في النتيجة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 10:34

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل

قرر اتحاد اللاعبين المحترفين الدولي لرياضة الاسكواش استبعاد مصطفى عسل من بطولة أمريكا المفتوحة وتأهل الفرنسي لوكاس سيرم على حسابه من الدور الثاني.

جاء ذلك رغم تقدم مصطفى عسل في النتيجة بنتيجة 2-0 في الأشواط، وتقدمه أيضا في الشوط الثالث بنتيجة 6-4.

القرار أتى حين لعب عسل كرة اصطدمت برأس سيرم عن طريق الخطأ.

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ومنح حكم المباراة 15 دقيقة لعلاج اللاعب الفرنسي، ولكن حين لم يتمكن من التعافي، قرر استبعاد مصطفى عسل.

وجاء هذا القرار وفقا للائحة البطولة واتحاد اللاعبين المحترفين الدولي.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة من البطولات الكبرى في الموسم الرياضي للعبة الاسكواش.

يذكر أن مصطفى عسل -المصنف الثالث عالميا- كان حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة ويخوض مسيرة الدفاع عن لقبه.

اسكواش مصطفى عسل بطولة أمريكا المفتوحة استبعاد مصطفى عسل بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش
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