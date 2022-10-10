موعد مباريات الإثنين 10 أكتوبر 2022.. تريزيجيه وسلة الاتحاد والهلال السعودي

يشهد اليوم الموافق الإثنين 10 من أكتوبر 2022 عدة مباريات في ختام الجولة بالدوريات الأوروبية.

ويلعب محمود حسن تريزيجيه مع فريقه طرابزون سبور، بينما يواصل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري مسيرته في البطولة العربية.

وإليكم أبرز مباريات اليوم 10 أكتوبر 2022

الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست × أستون فيلا - 9 مساء

تذاع عبر قناة beIN Sports Premium 1

الدوري الإسباني

إلتشي × ريال مايوركا - 9 مساء

تذاع عبر قناة beIN Sports 1

الدوري الإيطالي

فيورنتينا × لاتسيو - 8:45 مساء

تذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

الدوري التركي

طرابزون سبور × قاسم باشا - 7 مساء

الدوري السعودي

الرائد × الطائي - 5:15 مساء

تذاع عبر قناة SSC Sport 1

الوحدة × الباطن - 7 مساء

تذاع عبر قناة SSC Sport 1 Extra

الهلال × الشباب - 7 مساء

تذاع عبر قناة SSC Sport 1

البطولة العربية لكرة السلة

الاتحاد السكندري × الغرافة القطري - 12 ظهرا

كاظمة × وداد بوفاريك - 2 ظهرا

الأهلي البحريني × دجلة الجامعة - 4 عصرا

الكويت × الميناء - 6 مساء