موعد مباريات الإثنين 10 أكتوبر 2022.. تريزيجيه وسلة الاتحاد والهلال السعودي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 10:21

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - ريد ستار

يشهد اليوم الموافق الإثنين 10 من أكتوبر 2022 عدة مباريات في ختام الجولة بالدوريات الأوروبية.

ويلعب محمود حسن تريزيجيه مع فريقه طرابزون سبور، بينما يواصل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري مسيرته في البطولة العربية.

وإليكم أبرز مباريات اليوم 10 أكتوبر 2022

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الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست × أستون فيلا - 9 مساء

تذاع عبر قناة beIN Sports Premium 1

الدوري الإسباني

إلتشي × ريال مايوركا - 9 مساء

تذاع عبر قناة beIN Sports 1

الدوري الإيطالي

فيورنتينا × لاتسيو - 8:45 مساء

تذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

الدوري التركي

طرابزون سبور × قاسم باشا - 7 مساء

الدوري السعودي

الرائد × الطائي - 5:15 مساء

تذاع عبر قناة SSC Sport 1

الوحدة × الباطن - 7 مساء

تذاع عبر قناة SSC Sport 1 Extra

الهلال × الشباب - 7 مساء

تذاع عبر قناة SSC Sport 1

البطولة العربية لكرة السلة

الاتحاد السكندري × الغرافة القطري - 12 ظهرا

كاظمة × وداد بوفاريك - 2 ظهرا

الأهلي البحريني × دجلة الجامعة - 4 عصرا

الكويت × الميناء - 6 مساء

مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات 10 أكتوبر مواعيد مباريات الإثنين 10 أكتوبر
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