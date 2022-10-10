بعد الفوز على الاتحاد المنستيري.. بعثة الأهلي تصل القاهرة
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 00:40
كتب : FilGoal
وصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من تونس بعد مبارة الاتحاد المنستيري على متن طائرة خاصة.
واستغرقت الرحلة ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة منذ إقلاعها من مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير.
وعاد الأهلي بفوز هام على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي برونو سافيو بجانب شادي حسين الوافد الجديد الثاني.
وعاد أكرم توفيق لشغل مركز الظهير الأيمن لأول مرة منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
في المباراة التي أقيمت على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.
ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.
ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل لحسم تأهله إلى دور المجموعات.
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