شبان قنا يتعاقد مع شقيق كريم بامبو

تعاقد نادي شبان قنا مع شقيق كريم بامبو، حسبما صرح كمال الزين المدير الفني للفريق لـ FilGoal.com.

وقال الزين: "تعاقدنا مع عمرو بامبو لمدة موسمين في صفقة انتقال حر".

وأضاف "اللاعب من مواليد 1999، وهو شقيق كريم بامبو لاعب البنك الأهلي".

وأوضح "سنتعاقد مع لاعب آخر من ناشئي إنبي مواليد 1999".

وتعاقد شبان قنا حتى الآن مع كل من:

إسلام عبد الراضي من اسوان

أحمد الجبلاوي من بترول أسيوط

كيرلوس ماهر من الألومنيوم

حسن حطاب من الإعلاميين

محمد عطيطو من سوهاج

محمد أوتاكا من اسوان

محمود ميسي من سوهاج

عبد الرحمن دودي من بني مزار

حازم كمال من قفط

محمود شركس من قنا

احمد صابر من قفط

محمد فلافيو من المصري بالسلوم