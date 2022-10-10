كرة يد - جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"

يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وتستضيف مدينة الدمام النسخة الجديدة من بطولة العالم للأندية في الفترة بين 18 إلى 23 من شهر أكتوبر المقبل.

ويتواجد الأهلي رفقة كل من بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي، ويتأهل أول المجموعة إلى نصف النهائي.

وكان بنفيكا قد حصد لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بينما توج الأهلي بالسوبر الإفريقي ويشارك مضر كممثل للسعودية في البطولة.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:

الثلاثاء 18 أكتوبر

الأهلي أمام مضر، 6:45 مساء بتوقيت القاهرة

الخميس 19 أكتوبر

الأهلي أمام بنفيكا، 3:45 عصرا بتوقيت القاهرة

وتقام بعد ذلك مباريات الترتيب ونصف النهائي والنهائي خلال يومي 22 و23 أكتوبر.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه وكان أفضل مركز حققه هو الثاني والميدالية الفضية في نسخة 2007.

وستلعب البطولة بوجود فريقين من إفريقيا للمرة الأولى منذ 2007 عندما شارك الأهلي ومولودية الجزائر.