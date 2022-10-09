أحمد دياب: الكرة للجماهير.. لكن العودة يجب أن تكون تدريجية

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أن الجميع حريص على عودة الجماهير إلى الملاعب ولكنها يجب أن تكون تدريجية.

وقال أحمد دياب في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "الكورة دائما للجماهير، ولا يوجد كرة قدم بدون جماهير".

وأضاف "عشنا لمدة 12 عاما في غياب جماهيري، وبدأنا في الموسم الماضي بـ2000 مشجع، وصلنا إلى 5000 مع نهاية الموسم وسنبدأ الموسم المقبل بـ6000 متفرج".

وواصل "هناك حِمل دائما علينا كأشخاص عاملين في مجال الرياضة أو الأندية وهي الاحتقان، فأنت لا تريد أن تخطو خطوة للوراء في أي شيء. هدفنا أن نتحرك خطوة بخطوة حتى تعود الملاعب لكامل سعتها الجماهيرية".

وتابع "لا نريد تعصب أو احتقان، نريد أن تشجع الجماهير أنديتها وتذهب إلى الملعب للاستمتاع".

وواصل "الجمهور المصري جمهور متميز، دائما ما كان يقال عن استاد القاهرة ملعب الرعب ودائما ما يقدمون شكلا يليق بنا في المحافل الدولية".

واستكمل "عودة الجماهير بعد انقطاع طويل يجب أن تكون بالتدريج وهو ما حدث في إنجلترا نفسها".