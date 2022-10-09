قبل الكلاسيكو.. هدف غريب يحافظ على صدارة برشلونة ويعبر به من عقبة سيلتا فيجو

حقق برشلونة فوزا صعبا على سيلتا فيجو بدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وسجل بيدري هدف برشلونة الوحيد في المباراة.

ويستمر برشلونة في الحفاظ على نظافة شباكه لـ 624 دقيقة متتالية في الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد للنقطة الـ 22 في صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة العاشرة في المركز الـ 11.

التشكيل

بدأ تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة المباراة بخط دفاع مكون من أليخاندو بالدي في مركز الظهير الأيمن وماركوس ألونسو كقلب دفاع وجوردي ألبا ظهير أيسر.

📋 ألونسو قلب دفاع وبالدي على اليمين بتشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو 🔵🔴#في_إسبانيا pic.twitter.com/ZKtMnGCTbh — FilGoal (@FilGoal) October 9, 2022

سيطر برشلونة على المباراة مبكرا وكاد رافينيا أن يسجل هدف التقدم بتسديدة أرضية لولا تألق الحارس ماركيسين في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة الـ 16 تقدم بيدري لبرشلونة بالهدف الأول بطريقة غريبة بعد أن هيأ له أوناي نونيز الكرة أمام المرمى خادعا الحارس ليضعها بيدري في الشباك بسهولة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي فرص خطيرة من جانب الفريقين.

وفي الشوط الثاني كاد سيلتا فيجو أن يتعادل سريعا عن طريق أوسكار رودريجيز الذي أهدر تمريرة رائعة من أسباب ليسدد الكرة بعيدا.

وفي الدقيقة الـ 56 أنقذ جيرارد بيكي فرصة هدف محقق من تسديدة فرانكو سيرفي أمام المرمى.

وتألق تير شتيجن في الدقيقة الـ 83 لإبعاد تسديدة جديدة من سيرفي بعد أن أبعد الكرة بقدمه بشكل رائع.

وكاد سيلتا فيجو أن يدرك التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة الـ 93 عن طريق أسباب ولكن كرته اتردت من العارضة .

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة التاسعة في مباراة تحديد الصدارة.