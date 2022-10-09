قبل الكلاسيكو.. هدف غريب يحافظ على صدارة برشلونة ويعبر به من عقبة سيلتا فيجو

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

حقق برشلونة فوزا صعبا على سيلتا فيجو بدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وسجل بيدري هدف برشلونة الوحيد في المباراة.

ويستمر برشلونة في الحفاظ على نظافة شباكه لـ 624 دقيقة متتالية في الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
سباليتي يكتب التاريخ.. نابولي يضرب كريمونيسي بالأربعة ويواصل صدارة الدوري الإيطالي المواجهة الثانية.. منتخب مصر للسيدات يخسر أمام الأردن وديا العاشر.. سموحة يتعاقد مع مهاجم بنين الأولمبي أتى فأنهى.. رونالدو يهدي مانشستر يونايتد الفوز على إيفرتون بدخول اضطراري

وارتفع رصيد للنقطة الـ 22 في صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة العاشرة في المركز الـ 11.

التشكيل

بدأ تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة المباراة بخط دفاع مكون من أليخاندو بالدي في مركز الظهير الأيمن وماركوس ألونسو كقلب دفاع وجوردي ألبا ظهير أيسر.

سيطر برشلونة على المباراة مبكرا وكاد رافينيا أن يسجل هدف التقدم بتسديدة أرضية لولا تألق الحارس ماركيسين في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة الـ 16 تقدم بيدري لبرشلونة بالهدف الأول بطريقة غريبة بعد أن هيأ له أوناي نونيز الكرة أمام المرمى خادعا الحارس ليضعها بيدري في الشباك بسهولة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي فرص خطيرة من جانب الفريقين.

وفي الشوط الثاني كاد سيلتا فيجو أن يتعادل سريعا عن طريق أوسكار رودريجيز الذي أهدر تمريرة رائعة من أسباب ليسدد الكرة بعيدا.

وفي الدقيقة الـ 56 أنقذ جيرارد بيكي فرصة هدف محقق من تسديدة فرانكو سيرفي أمام المرمى.

وتألق تير شتيجن في الدقيقة الـ 83 لإبعاد تسديدة جديدة من سيرفي بعد أن أبعد الكرة بقدمه بشكل رائع.

وكاد سيلتا فيجو أن يدرك التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة الـ 93 عن طريق أسباب ولكن كرته اتردت من العارضة .

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة التاسعة في مباراة تحديد الصدارة.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني
نرشح لكم
في ليلة العاصفة الرعدية.. إلتشي يتعادل مع مايوركا ورقم قياسي سلبي تاريخي يقترب ليفانتي يقيل مدربه التونسي مهدي النفطي انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) سيلتا فيجو.. فوز صعب قبل الكلاسيكو تشكيل برشلونة - ألونسو قلب دفاع.. وتوريس أساسي لابورتا: دوري السوبر طريقنا للوقوف أمام أندية الحكومات.. واستطعنا إنقاذ برشلونة أنشيلوتي: سألت فالفيردي عن مركزه المفضل وأخبرني أنه في الملعب قدم مودريتش ورأس ميليتاو.. ريال مدريد يجتاز خيتافي ويسترد الصدارة مؤقتا انتهت في الدوري الإسباني - خيتافي (0) - (1) ريال مدريد
أخر الأخبار
أرتيتا يوضح سبب غياب جيسوس عن بعثة الفريق لمواجهة بودو جليمت ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهة الأهلي ضد كاظمة الكويتي بعد اكتمال المربع الذهبي ساعة | كرة سلة
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات على الهلال السوداني بعد ما حدث ضد سانت جورج ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (3) (3) إنتر.. فيكتوريا بلزن (2) (4) بايرن 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: تشكيل لقاء رينجرز لا علاقة له بمباراة سيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تأهل تاريخي.. كلوب بروج يفرض التعادل على أتليتكو مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
18 لاعبا.. صفقات طلائع الجيش في سوق انتقالات 22-23 2 ساعة | ميركاتو
بالفوز على أياكس.. نابولي يتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة ورقم قياسي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي