سباليتي يكتب التاريخ.. نابولي يضرب كريمونيسي بالأربعة ويواصل صدارة الدوري الإيطالي

واصل نابولي سلسلة انتصاراته وهذه المرة جاءت على حساب كريمونيسي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

تقدم بوليتانو أولا لنابولي في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، قبل أن يتعادل سيريل ديسرس في الدقيقة 47 من متابعة لتسديدة طائشة ليلعب كرة ساقطة من ميريت حارس نابولي.

وأعاد جيوفاني سيميوني التقدم لنابولي من جديد برأسية قوية مع الدقيقة 76 بعد عرضية ماريو روي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أنهى هيرفي لوزانو المباراة بالهدف الثالث بعد عرضية من كفارا ليسددها في المرمى الخالي.

دقيقتان بعد ذلك وسجل ماتياس أوليفيرا الهدف الرابع برأسية بعد عرضية دي لورينزو.

وحقق رجال سباليتي بذلك انتصارهم الثامن على التوالي في جميع المسابقات لأول مرة في رصيد النادي.

مباراة كريمونيسي هي الخامسة التي يسجل فيها نابولي أربعة أهداف أو أكثر هذا الموسم من أصل 12 مباراة لعبها في الدوري ودوي أبطال أوروبا.

الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة 23 في الصدارة، بينما توقف رصيد كريمونيسي عند ثلاث نقاط في المركز الـ19.

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