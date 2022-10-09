العشري لـ في الجول: القرعة صعبة.. والزمالك يملك أفضل اللاعبين في مصر

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 21:33

كتب : هاني العوضي

طارق العشري - الزمالك - المصري

تحدث طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة عن قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

ويلعب سموحة أولى مبارياته في الدوري ضد الزمالك حامل اللقب.

وقال العشري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "القرعة صعبة للغاية. لم أكن أتمنى حدوثها بهذا الشكل".

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وأضاف "الزمالك فريق كبير، وبالإضافة إلى ذلك يملك لاعبين هم الأفضل في مصر حاليا".

وأوضح "الزمالك أيضا جاهز فنيا وتكتيكيا بسبب الاستقرار الفني، وكذلك اللاعبون لديهم حساسية المباريات بسبب استمرار الفريق في المنافسات الإفريقية".

وتابع "رغم ذلك، لدينا طموحات نسعى لتحقيقها، وأملك مجموعة جيدة من اللاعبين ولدي ثقة كبيرة فيهم".

وتوج الزمالك بالدوري المصري في آخر موسمين على التوالي.

وتولى العشري قيادة سموحة بنهاية الموسم الماضي، خلفا للمدرب السابق عبد الحميد بسيوني.

وكان العشري قد قاد طلائع الجيش لإنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع، بينما أنهى سموحة الدوري في المركز السادس.

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