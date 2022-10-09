انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) سيلتا فيجو.. فوز صعب قبل الكلاسيكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة وسيلتا فيجو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق93. التعادل يضيع بطريقة غريبة من أمام المرمى بعد ارتداد الكرة من العارضة

ق83. شتيجن يتألق أمام تسديدة أرضية من ياجو أسباس بتصدي بالقدم.

ق66. 3 تغييرات من تشافي بدخول عثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونج وأنسو فاتي وخروج بيدري وفيران توريس ورافينيا

ق56. جيرارد بيكيه يبعد تسديدة من مهاجم سيلتا فيجو من أمام المرمى

ق47. التعادل يضيع من سيلتا فيجو سريعا عن طريق أوسكار رودريجيز الذي أهدر أمام المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق16. جوووول أول لبرشلونة عن طريق بيدري بعد خطأ فادح من المدافع الذي وجه الكرة نحو بيدري

ق10. تسديدة من رافينيا والحارس يتألق

بداية المباراة