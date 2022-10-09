محمد عمر لـ في الجول: قرعة الدوري جيدة للاتحاد
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 20:22
كتب : هاني العوضي
شدد محمد عمر المدير الرياضي للاتحاد السكندري على رضا فريقه بقرعة الدوري.
وأجرت رابطة الأندية المصري صباح اليوم قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.
وأسفرت القرعة على مواجهة الاتحاد السكندري لأسوان في الجولة الأولى.
وقال عمر في تصريحات عبر FilGoal.com: "قرعة الدوري جيدة إلى حد كبير بالنسبة لنا خاصة وأن تبدأ بتدرج في مستوى الفرق التي نواجهها".
وتابع "البداية ستكون بأسوان وعلى الرغم أن الكرة بها مفاجئات ولا تعترف بالأسماء والتاريخ إلا أننا متفائلون جدا بالقرعة وستكون نقطة انطلاق للفريق".
وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 38 نقطة.
نرشح لكم
العاشر.. سموحة يتعاقد مع مهاجم بنين الأولمبي تدريبات لمستبعدي الزمالك من مباراة فلامبو.. وراحة للفريق غدا أمير مرتضى: حققنا فوزا هاما على فلامبو.. وهذا سبب عدم الظهور بالشكل الأفضل العشري لـ في الجول: القرعة صعبة.. والزمالك يملك أفضل اللاعبين في مصر عبد المنعم: تغلبنا على الظروف الصعبة.. ونعمل بجد لإسعاد الجماهير بالبطولات سيد عبد الحفيظ: الفوز أظهر شخصية الأهلي.. وننتظر الكثير من سافيو وحسين الكونفدرالية هدف مروان ورائعة البدري.. فيوتشر يقترب من التأهل بالفوز على كالون تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي