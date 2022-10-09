محمد عمر لـ في الجول: قرعة الدوري جيدة للاتحاد

شدد محمد عمر المدير الرياضي للاتحاد السكندري على رضا فريقه بقرعة الدوري.

وأجرت رابطة الأندية المصري صباح اليوم قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وأسفرت القرعة على مواجهة الاتحاد السكندري لأسوان في الجولة الأولى.

وقال عمر في تصريحات عبر FilGoal.com: "قرعة الدوري جيدة إلى حد كبير بالنسبة لنا خاصة وأن تبدأ بتدرج في مستوى الفرق التي نواجهها".

وتابع "البداية ستكون بأسوان وعلى الرغم أن الكرة بها مفاجئات ولا تعترف بالأسماء والتاريخ إلا أننا متفائلون جدا بالقرعة وستكون نقطة انطلاق للفريق".

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 38 نقطة.