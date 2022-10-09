كرة يد - الترجي بطلا لإفريقيا على حساب الزمالك

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 20:09

كتب : FilGoal

الزمالك أمام الترجي - نهائي البطولة العربية - كرة يد

حقق الترجي الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد بالفوز على الزمالك بنتيجة 28-24.

وأنهى الترجي الشوط الأول متقدما بنتيجة 12-10، قبل أن يحافظ على تقدمه في الثاني.

وشهدت المباراة تألق كبير لحارس الترجي أصيل النملي.

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وحقق الترجي لقب بطولة افريقيا لكرة اليد لأبطال الدوري للمرة الثانية في تاريخه.

ويعد اللقب هو الأول للترجي منذ عام 2013.

وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2014 التي يفوز فيها باللقب فريق غير مصري، وبالتحديد منذ فوز الإفريقي باللقب وقتها.

يذكر أن الترجي حقق لقب البطولة العربية في وقت سابق على حساب الزمالك الشهر الماضي.

الزمالك الترجي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد
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