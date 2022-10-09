تشكيل برشلونة - ألونسو قلب دفاع.. وتوريس أساسي

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو بعد قليل.

ويستضيف برشلونة فريق سيلتا فيجو على ملعب كامب نو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويشهد تشكيل برشلونة وجود ثلاثة لاعبين مركزهم الأصلي كظهير أيسر في التشكيل.

ويلعب ماركوس ألونسو في مركز قلب الدفاع بينما يلعب أليخاندرو بالدي كظهير أيمن.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: أليخاندرو بالدي - جيرارد بيكيه - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

الوسط: جافي - سيرخيو بوسكيتس - بيدري

الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

ويحتل برشلونة المركز الثاني مؤقتا برصيد 19 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يحل سيلتا فيجو المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.