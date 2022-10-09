تشكيل برشلونة - ألونسو قلب دفاع.. وتوريس أساسي

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو بعد قليل.

ويستضيف برشلونة فريق سيلتا فيجو على ملعب كامب نو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويشهد تشكيل برشلونة وجود ثلاثة لاعبين مركزهم الأصلي كظهير أيسر في التشكيل.

أخبار متعلقة:
تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي الصدارة آمنة.. أرسنال يزيد أوجاع ليفربول بثلاثية رائعة مباراة للنسيان.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام أرسنال

ويلعب ماركوس ألونسو في مركز قلب الدفاع بينما يلعب أليخاندرو بالدي كظهير أيمن.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: أليخاندرو بالدي - جيرارد بيكيه - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

الوسط: جافي - سيرخيو بوسكيتس - بيدري

الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

ويحتل برشلونة المركز الثاني مؤقتا برصيد 19 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يحل سيلتا فيجو المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني
نرشح لكم
تأكد الغياب.. ماركا: كورتوا يغيب عن ريال مدريد في الكلاسيكو صورة ظلية لطائر البومة.. قصة قميص برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد كادينا كوبي: كورتوا يغيب عن تدريبات ريال مدريد وتقلُص حظوظه في الكلاسيكو كوندي يتدرب جماعيا مع برشلونة ويقترب من اللحاق بالكلاسيكو الكلاسيكو السادس.. الكشف عن حكم قمة ريال مدريد وبرشلونة رئيس أتليتكو: إهانة روبياليس لنا؟ في واتساب يمكن تبادل أفلام جنسية عودة إلى الوراء.. إلتشي يتعاقد مع ألميرون لانتشاله من الكارثة في ليلة العاصفة الرعدية.. إلتشي يتعادل مع مايوركا ورقم قياسي سلبي تاريخي يقترب
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا.. شباب بلوزداد رابع المتأهلين لدور المجموعات 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة السرعة ضد "كرة السرعة الدائرية".. تفاصيل أزمة ما قبل كأس العالم في مصر 15 دقيقة | رياضات أخرى
الأول منذ 20 عاما.. زيزو صاحب الهاتريك الثالث لـ الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
يوسف أسامة نبيه: الصفقات الجديدة قدمت الدعم.. ولا أريد الحديث عن مواجهة الأهلي 45 دقيقة | الكرة المصرية
لا راحة بعد فلامبو.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة ساعة | الكرة المصرية
تقرير: صندوق الاستثمار السعودي يخطط لشراء حصة من قنوات بي إن ساعة | الوطن العربي
أمير مرتضى: لم يعد هناك ما يسمى بالصفقات الجديدة.. هذا فريق الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: عمرو أبو الخير على رأس المرشحين لتدريب الفريق ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي