مباراة للنسيان.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام أرسنال
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 19:33
كتب : FilGoal
شارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام أرسنال في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب الإمارات.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وغادر محمد صلاح المباراة في الدقيقة 69 عندما كانت تشير النتيجة للتعادل 2-2 بين الفريقين.
وفاز أرسنال في النهاية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وصام صلاح عن التسجيل في الدوري للمباراة الخامسة على التوالي.
صلاح سجل خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين في 12 مباراة مع ليفربول هذا الموسم.
نستعرض معا ما قدمه صلاح أمام أرسنال
الدقائق: 69
التمريرات الصحيحة: 17 من أصل 19
التسديدات: 1
التسديدات على المرمى: 0
صناعة الفرص: 1
المراوغات الناجحة: 2 من أصل 3 محاولات
فقد الاستحواذ: 5 مرات
الفوز بالثنائيات الهوائية : 0
الفوز بالثنائيات الأرضية: 2 من أصل 5
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