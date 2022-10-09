مباراة للنسيان.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام أرسنال

شارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام أرسنال في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

وغادر محمد صلاح المباراة في الدقيقة 69 عندما كانت تشير النتيجة للتعادل 2-2 بين الفريقين.

وفاز أرسنال في النهاية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وصام صلاح عن التسجيل في الدوري للمباراة الخامسة على التوالي.

صلاح سجل خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين في 12 مباراة مع ليفربول هذا الموسم.

نستعرض معا ما قدمه صلاح أمام أرسنال

الدقائق: 69

التمريرات الصحيحة: 17 من أصل 19

التسديدات: 1

التسديدات على المرمى: 0

صناعة الفرص: 1

المراوغات الناجحة: 2 من أصل 3 محاولات

فقد الاستحواذ: 5 مرات

الفوز بالثنائيات الهوائية : 0

الفوز بالثنائيات الأرضية: 2 من أصل 5