كولر: عبد المنعم أصابني أثناء الاحتفال.. ولا أملك الوقت لرؤية معالم القاهرة

شدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أنه يعمل دائما من أجل فوز الأحمر بالألقاب، مشيرا إلى أن محمد عبد المنعم أصابه أثناء بالاحتفال بالهدف.

وعاد الأهلي بفوز هام على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 92 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

وقال كولر في تصريحات للموقع الرسمي: "اللاعبون قدموا مباراة كبيرة ونجحوا في تطبيق التعليمات بشكل كبير، بداية المشوار لم تكن سهلة ضد خصم صعب وأمام جماهيره

وأضاف "الفريق يتحسن بشكل مستمر ومع مزيد من العمل سيصل إلى مستويات أفضل لتحقيق البطولات ".

وواصل "انتصرنا في الذهاب ولكن ما زال أمامنا مهمة صعبة في العودة لحسم التأهل، الطريق طويل أمامنا ولكننا سنقدم كل ما لدينا للنجاح".

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وتابع "فرضنا إيقاعنا في المباراة وحرمنا الفريق التونسي من تشكيل خطورة على المرمى، لدينا درجة كبيرة من التجانس سنعمل على استغلالها بشكل أكبر في المباريات المقبلة".

واستكمل "كل اللاعبين في الحسابات سواء من شارك بشكل أساسي أو كان على مقاعد البدلاء، هناك روح طبية تجمع اللاعبين وكل لاعب يساند زميله، المهم دائما ان نحقق الفوز".

واستطرد "سعيد بفرحة اللاعبين بعد الفوز، محمد عبد المنعم احتفل بشكل جنوني بعد التسجيل لدرجة أنه أصابني في قدمي، وددت لو منحته بطاقة صفراء".

وأتم "أوجه الشكر إلى الجماهير، أثق في دعمهم المستمر للاعبين لإكمال المشوار والتتويج بالبطولات. أعمل على ذلك بشكل مستمر لدرجة أنني لا أملك الوقت للتحرك في القاهرة والاستمتاع بالمعالم التاريخية بها".

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.