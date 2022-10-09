تسبب في طرد وتسيد الهواء.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام رين
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 19:12
كتب : FilGoal
بمشاركة مصطفى محمد مهاجم نانت بصفة أساسية، خسر الفريق بثلاثة أهداف دون رد على يد مضيفه رين ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الفرنسي.
سجل ثلاثية رين أمين جويري في الدقيقة 26، ومارتن تيرييه في الدقيقة 80، وديزير دو في الدقيقة 84.
وتعرض مصطفى محمد لتدخل عنيف من جو رودون مدافع رين في الدقيقة 88، مما أسفر عن طرد الأخير.
وإليكم أبرز أرقام مصطفى محمد في المباراة:
دقائق اللعب: 90
التسديدات: 2
التسديدات على المرمى: 1
محاولات المراوغة الناجحة: 0 من 1
التمريرات الصحيحة: 14 من 23
دقة التمرير: 61%
العرضيات الصحيحة: 0 من 1
الصراعات الأرضية الناجحة: 5 من 10
الصراعات الهوائية الناجحة: 12 من 17
التسلل: 2
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