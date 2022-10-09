تسبب في طرد وتسيد الهواء.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام رين

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 19:12

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

بمشاركة مصطفى محمد مهاجم نانت بصفة أساسية، خسر الفريق بثلاثة أهداف دون رد على يد مضيفه رين ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الفرنسي.

سجل ثلاثية رين أمين جويري في الدقيقة 26، ومارتن تيرييه في الدقيقة 80، وديزير دو في الدقيقة 84.

وتعرض مصطفى محمد لتدخل عنيف من جو رودون مدافع رين في الدقيقة 88، مما أسفر عن طرد الأخير.

أخبار متعلقة:
مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت بثلاثية أمام ستاد رين يعشق شباك أرسنال.. فيرمينو يسجل للمرة العاشرة أمام المدفعجية بعد غياب 340 دقيقة.. نونيز يعود للتسجيل مع ليفربول أمام أرسنال

وإليكم أبرز أرقام مصطفى محمد في المباراة:

دقائق اللعب: 90

التسديدات: 2

التسديدات على المرمى: 1

محاولات المراوغة الناجحة: 0 من 1

التمريرات الصحيحة: 14 من 23

دقة التمرير: 61%

العرضيات الصحيحة: 0 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 5 من 10

الصراعات الهوائية الناجحة: 12 من 17

التسلل: 2

رين الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
نرشح لكم
مباراة للنسيان.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام أرسنال مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت بثلاثية أمام ستاد رين انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3) - (2) ليفربول.. نهاية المباراة انتهت الدوري الفرنسي - ستاد رين (3) - (0) ناتت مصطفى محمد أساسي ضد رين للمرة الثالثة.. كوكا أساسي في تشكيل ألانيا سبور صنع هدفين ونجح بشكل كامل.. ماذا قدم أحمد رفعت في الظهور الأول مع الوحدة رفعت بعد صناعة هدفين في 45 دقيقة: هدفنا المنافسة على كل الألقاب مع الوحدة
أخر الأخبار
اشكيل برشلونة - ألونسو قلب دفاع.. وتوريس أساسي 5 دقيقة | الدوري الإسباني
تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون ضد مانشستر يونايتد 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباراة للنسيان.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام أرسنال 30 دقيقة | المحترفون
الصدارة آمنة.. أرسنال يزيد أوجاع ليفربول بثلاثية رائعة 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد - كاسيميرو أساسي لأول مرة في الدوري.. ومارسيال رأس حربة 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كولر: عبد المنعم أصابني أثناء الاحتفال.. ولا أملك الوقت لرؤية معالم القاهرة 49 دقيقة | الكرة المصرية
تسبب في طرد وتسيد الهواء.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام رين 50 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 مباشر كرة يد - الزمالك (24) - (26) الترجي.. دقائق أخيرة مشتعلة