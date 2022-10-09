مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت بثلاثية أمام ستاد رين

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

خسر نانت أمام ستاد رين بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف رين في المباراة كلا من أمين جويري ومارتن تيريير وديسيري دوري.

وشارك مصطفى محمد في المباراة بالكامل من بدايتها حتى الهاية.

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تقدم أمين جويري بالهدف الأول لرين في الدقيقة الـ 26 برأسية بعد كرة مرتدة من الدقاع.

وأضاف تيريير الهدف الثاني لرين في الدقيقة الـ 84 بعد تمريرة رائعة من جويري لينفرد تيريير ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 84 أنهى دوري ثلاثية رين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتسبب مصطفى محمد في طرد جور رودون لاعب نانت في الدقيقة الـ 88 بعدما عرقله وهو في حالة انفراد بالمرمى.

النتيجة رفعت رصيد رين للنقطة الـ 18 في المركز السادس، بينما توقف رصيد نانت عند النقطة السابعة في المركز الـ 19.

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