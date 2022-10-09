انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

الزمالك أمام الترجي - نهائي البطولة العربية - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

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نهاية المباراة بفوز الترجي 28-24

ق59: الترجي يتقدم 27-24

ق57: الترجي يتقدم 26-24

ق56: الترجي يتقدم 25-24

ق55: الترجي يتقدم 24-23

ق54: الترجي يتقدم 23-22

ق50: الزمالك يقلص الفارق 22-21

ق47: الترجي يوسع الفارق 21-18

ق46: الترجي يتقدم 20-18

ق45: التعادل 18-18

ق43: السبكي حارس الزمالك يتألق

ق42: الترجي يتعادل 17-17

ق41: الزمالك يتقدم 17-16

ق39: الزمالك يتعادل 15-15

ق36: الترجي يتقدم 15-12

الترجي يتقدم 13-12

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي 12-10

ق27: التعادل 10-10

ق20: الترجي يتقدم 7-5

ق17: الترجي يتقدم 6-4

ق16: كريم هنداوي يتصدى لهجمة خطيرة للترجي

ق15: حارس الترجي يتصدى لرمية جزائية من أحمد الأحمر

ق14: الترجي يوسع الفارق 5-3

ق13: العارضة تمنع تعادل الزمالك

ق11: الزمالك يقلص الفارق، 4-3 للترجي

ق10: الترجي يسجل مجددا 4-2

ق10: الترجي يتقدم للمرة الأولى 3-2

ق9: التعادل 2-2

ق7: الزمالك يتقدم 2-1

ق3: الزمالك يتقدم 1-0 وسط تألق كريم هنداوي وأصيل النملي حارسي الفريقين

بداية المباراة

الزمالك دوري أبطال إفريقيا كرة يد
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