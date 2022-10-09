الـ+90 من جديد.. رأسية عبد المنعم تعيد الأهلي إلى القاهرة منتصرا على الاتحاد المنستيري

عاد الأهلي بفوز هام على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

سجل هدف الأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 92 من المباراة.

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ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.

التشكيل

تشكيل الأهلي شهد البدء بـ برونو سافيو المهاجم البرازيلي الجديد بجانب شادي حسين الوافد الجديد الثاني.

من جهة أخرى، يعود أكرم توفيق لشغل مركز الظهير الأيمن لأول مرة منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

يعود كذلك طاهر محمد طاهر للتشكيل الأساسي بعد الشفاء من الإصابة، فيما يعود محمد الشناوي لحراسة المرمى بعد فترة من الراحة حصل عليها.

أحداث المباراة

الأهلي بدأ المباراة محاولا أخذ زمام المبادرة ليلعب طاهر محمد طاهر أمسكها حارس البشير بن سعيد حارس الاتحاد المنستيري على مرتين.

وفي الدقيقة 12 لعب علي معلول ضربة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط وطالب لاعبو الأهلي بالحصول على ضربة جزاء ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

أولى الفرص الخطيرة للأهلي جاءت عن طريق ضربة حرة لعبها طاهر محمد طاهر ثم رأسية من برونو سافيو وتصدى لها البشير بن سعيد مع الدقيقة 16.

وهدأ نسق المباراة بعد ذلك وسط محاولات على استحياء بين الطرفين، ليسدد أكرم توفيق تسديدة بعيدة جاءت فوق العارضة قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.

محمد الصغراوي لاعب الاتحاد المنستيري حصل على بطاقة صفراء بعد ذلك بسبب تدخل قوي على شادي حسين.

أكرم توفيق عاد ليسدد بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني ولكن تسديدته جاءت بعيدة عن المرمى أيضا.

تدخل بعدها داركو نوفيتش ليدخل عثمان واتارا في مكان محمد الصغراوي مع الدقيقة 51.

ومنح الحكم بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم بعد تدخل على عبد القادر بوطيش بعدها بثلاث دقائق.

وأجرى كولر تغييره الأول مع الدقيقة 64 بدخول محمد شريف في مكان شادي حسين.

رد نوفيتش بدخول عبد الحكيم أمقراني وأنيس بن حتيرة في مكان زياد العلوي وعلاء الدين دريدي.

وفي الدقيقة 74، راوغ أحمد عبد القادر وسدد بقوة ولكن الحارس البشير بن سعيد نجح في التصدي لها.

ولعب أكرم توفيق كرة عرضية مع الدقيقة 78 إلى محمد شريف الذي لعب رأسية جاءت فوق العارضة.

وتدخل كولر مجددا ليدخل حسام حسن ومحمد مجدي أفشة في مكان برونو سافيو وأحمد عبد القادر مع الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 85، لعب عثمان واتارا رأسية بعد ضربة حرة مباشرة ولكنها خرجت بعيدة عن المرمى لضربة ركنية.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سجل الأهلي هدفا قاتلا عن طريق محمد عبد المنعم برأسية غالطت حارس الاتحاد المنستيري بعد عرضية من علي معلول.