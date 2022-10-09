الداخلية يستعير أحمد سيد عبد النبي من الأهلي

أعلن نادي الداخلية عن تعاقده مع أحمد سيد عبد النبي قادمًا من الأهلي.

ويلعب عبد النبي لمدة موسم في الداخلية على سبيل الإعارة من الأهلي.

وشارك عبد النبي في 4 مباريات بالدوري المصري مع الأهلي بالموسم الماضي.

ويجيد عبد النبي اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن.

ويبلغ عبد النبي 20 عامًا، وسبق للداخلية أن تعاقد مع النيجيري عبد الله أوجيفيني، ومواطنه شيمزي كليتشي، والأوغندي إليان كيلامبادي، والإيفواري سيرجي إيريك، ومواطنه فانوم ألفريد، والنيجيري كريستوفر جون مواليد 2003.

كما ضم الداخلية حسين رجب ومحمد مجدي، واستعار محمد حسام "ميدو" ومصطفى فوزي ووليد مصطفى ومحمد نصير من شباب الأهلي.

وتعاقد مع أحمد طارق سليمان من المقاصة، ومحمود منصور من بتروجت، ومحمد رمضان من الإنتاج الحربي، وصلاح يحيى من بيراميدز، وأحمد رفاعي من سموحة، ومحمد نجيب من الجونة، ومحمود عزت من سموحة.

وعاد الداخلية للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.