انتهت الدوري الفرنسي - ستاد رين (3) - (0) ناتت

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نانت الفرنسي ضد ستاد رين في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

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ق88. بطاقة حمراء لجو رودون لاعب رين.

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ق82. جووول ثالث لرين عن طريق ديسيري دوي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق80. جوووول ثان لرين عن طريق مارتن تيريير بعد تلقيه تمريرة رائعة من امين جويري لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26. أمين جويري يتقدم بالهدف الأول لرين برأسية.

بداية المباراة .. مصطفى محمد أساسي

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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